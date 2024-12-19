حبس متهم باختلاس أموال من مصرف الجمهورية

أمر مكتب النائب العام بحبس متهم بالاستيلاء على سبعة ملايين ومائة وعشرين ألفاً وأربعمائة واثنين وثمانين ديناراً من الأموال المودعة في حسابات فرع مصرف الجمهورية– الحرشة.

وقال بيان المكتب: “إلحاقاً بإجراءات بحث واقعة الاستيلاء على سبعة ملايين ومائة وعشرين ألفاً وأربعمائة واثنين وثمانين ديناراً من الأموال المودعة في حسابات فرع مصرف الجمهورية – الحرشة، تولَّى وكيل النيابة، بنيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف الزاوية، تقصي مسؤولية مدير سابق لفرع المصرف؛ فجاءت محصِّلة البحث مُثبِتة أنه تعمّد التخلِّي عن مفاتيح النفاذ إلى منظومة عمل المصرف لفائدة أحد موظفي الفرع ؛ وأهمل إعمال ضوابط متابعة العمليات المصرفية الظاهرة أمامه عند تحويل المبلغ المستولى عليه إلى الحسابات المصرفية التي استعملت في تتميم فعل الاستيلاء؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم على ذمة التحقيق”.