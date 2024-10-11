حبس موظف بأحد المصارف بتهمة اختلاس مرتبات الموظفين

أعلن مكتب النائب العام، الخميس، أن النيابة العامة قررت حبس موظف حسابات في فرع مصرف شمال أفريقيا- أوباري على ذمة التحقيق، بتهمة الاستيلاء على مرتبات الموظفين العموميين.

وأفاد بلاغ للمكتب، “أن المتهم أودع القيم المالية المقابلة لمرتبات الموظفين العمومين في حسابات ذوي قرباه، البالغة 146 ألفا و369 دينار ارات، إضافة قيم مالية تحمل بيانات مخالفة للحقيقة، وكذلك وضع إشعارات إضافة قيم مالية تحمل بيانات مخالفة للحقيقة، فحَصَّلَ من فعله 72ألف دينار،وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيق”.