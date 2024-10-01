أعلن مكتب النائب العام حبس متهم في تفجير سيارتين بمدينة الزاوية مملوكتين للدولة كانت في حيازة عضو بالمجلس الأعلى للقضاء.

وأفاد المكتب في بلاغن، بأنه بعد تحريك النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة متهم تعمد تفجير مركبتين آليتين في مدينة الزاوية، دللت معلومات اتصلت بها سلطة التحقيق أن ثمة شخص يقيم في مدينة الزاوية سلم آخر مفرقعات استخدمها في تفجير مركبتين مملوكتين للدولة كانتا بحيازة عضو المجلس الأعلى للقضاء.

وأصدر محقق الواقعة أمراً بضبط مباشر فعل التفجير، ثم أجرى عقب إحضاره استجواباً سجل في معرضه اعتراف المتهم، فقرر حبسه، ورفع الدعوى ضده.