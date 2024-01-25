حبس متورطين بالاستيلاء على أموال المصرف التجاري الوطني

قررت النيابة العامة حبس مسؤول المراجعة في فرع المصرف التجاري الوطني – العروبة ببنغازي، ومسؤول إدارة حسابات فرع المصرف، وأحد المنتسبين لإحدى الوحدات العسكرية، لاستيلائهم على خمسة وعشرين مليون دينار من أموال المصرف التجاري الوطني.

وذكر مكتب النائب العام، أن المتهمين انخراطوا في جماعة منظمة وضع أفرادها مخططاً مكنهم من النفاذ إلى قاعدة بيانات المصرف التجاري الوطني، وتزوير بيانات حسابات مصرفية، بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة ثم إجراء تحويلات مالية بقيمة خمسة وعشرين مليون دينار.