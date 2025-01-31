حبس متّهم بانتحال صفة «اختصاصي تغذية»

أمرت النيابة العامة بحبس متهم تعمد انتحال صفة اختصاصي تغذية، ومارس التشخيص الطبي المعملي دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة مهنة طبية أو طبية مساعدة.

وفي بيان أوضح مكتب النائب العام، “تلقت النيابة العامة استدلال جهاز الحرس البلدي حول انتحال المتهم (أ. م) صفة معالج تغذية دون أن يكون حاصلاً على الشهادة العلمية التي تعترف بها الجهة المختصة بالاعتراف”.

وتابع البيان، “فأجرى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، تحقيقاً، أسفر عن إثبات استعمال المتهم وثائق رسمية تفيد حصوله على بكالوريوس علوم التغذية على خلاف الحقيقة؛ لغرض تحصيل منافع مادية؛ واتجاه إرادته إلى تجاوز شروط وضوابط معاملة صحة الإنسان، بتعمده إجراء كشوفات وتحاليل مخبرية دون إشراف طبيب بشري”.

وختم، “وبذلك قرر المحقق حبس المتهم على ذمة التحقيق؛ ومضى في ملاحقة المسهمين في واقعة تزوير المؤهلات العلمية”.