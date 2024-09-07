حبس «محمد بحرون» ومعاونه على ذمة التحقيق في قضية «البيدجا»

أعلن مكتب النائب العام، اليوم السبت، حبس آمر فرقة الإسناد الأولى محمد بحرون وأحد معاونيه احتياطيا على ذمة التحقيق بتهمة ضلوعهما في واقعة قتل آمر الأكاديمية البحرية عبد الرحمن سالم ميلاد المشهور بـ”البيدجا”.

وأفاد بلاغ للمكتب، بأن مأمور الضبط القضائي بعث اليوم السبت أوراق إثبات الإجراءات الأولية المتخذة حيال واقعة قتل المجني عليه عبد الرحمن سالم ميلاد؛ فتولى نائب النيابة بمكتب النائب العام، إجراء استجواب آمر فرقة الإسناد الأولى؛ وأحد معاونيه؛ وواجههما بالأدلة والدلائل التي دلَّلَت على ضلوعهما في ارتكاب الواقعة.

وبفراغ المحقق من تسجيل ردود المتهميْن؛ انتهى إلى الأمر بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق.

وأمس الجمعة، أعلن مكتب النائب عن امتثال آمر فرقة الإسناد الأولى محمد بحرون لإجراءات بحث واقعة قتل آمر الأكاديمية البحرية عبد الرحمن سالم ميلاد المشهور بـ”البيدجا”.

وبحسب بلاغ للمكتب، فقد تَسلمت وحدة شؤون الضبط القضائي، بمكتب النائب العام يوم الخميس، المبحوث عنه -آمر فرقة الإسناد الأولى – الذي امتثل طوعاً.

ووجه مأمور الضبط القضائي المكلف بسماع أقوال الممتثل؛ وعرض نتائج الاستدلال على سلطة التحقيق.

يأتي ذلك في حين، أعلن مكتب النائب العام عن قيام أحد مرتكبي واقعة قتل آمر الأكاديمية البحرية عبد الرحمن سالم ميلاد المشهور بـ”البيدجا” بتسليم نفسه طوعا للنيابة العامة.

وبحسب بلاغ للمكتب يوم الأربعاء، فقد أرشدت سلطة التحقيق مأمور الضبط القضائي إلى إجراء سماع أقوال المشتبه الذي سلم نفسه طوعا؛ وأمرت بضبط 3 مشتبهين أسفر البحث عن إثبات ضلوعهم في الجريمة، ووجّهت مكونات وزارة الداخلية بإنفاذ هذا التدبير.