حبس مدراء سابقين في «مصرف الصحاري»

أصدرت محكمة جنايات طرابلس، “حكماً بإدانة مديرين سابقين لإدارة مصرف الصحاري؛ ومسؤولي الاعتمادات المستندية؛ والعمليات في المصرف”.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، “أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين المنسوب إليهم تنفيذ اعتمادات مستندية سنة 2015 لمصلحة شركات غير مقيدة في السجل التجاري مما أتاح لمفوضيها الانتفاع -دون توريد البضائع- بمبالغ مالية تولدت عن الاتجار بالنقد الأجنبي في السوق الموازية؛ فقضت المحكمة بمعاقبة المحكوم عليهم بالسجن مدة سبع سنوات؛ وغرمت كل واحد منهم عشرة آلاف دينار؛ وألزمتهم رد ثلاثة وخمسين مليون دينار”.