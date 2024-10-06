حبس مدير أحد المصارف لاستيلائه على 22 مليون دينار

أمرت النيابة العامة بحبس مدير فرع مصرف الجمهورية– القادسية في العاصمة طرابلس، بتهمة الاستيلاء على مبلغ 22 مليونًا و263 ألف دينار من أموال المصرف.

ووفقاً لبيان مكتب النائب العام، كشفت التحقيقات “أن مدير الفرع سمح بإجراء عمليات مصرفية غير مشروعة، تمثلت في خصم المبلغ من حساب المصرف، وإضافته إلى حسابات مصرفية -منها حساب شقيقه– وسحبها نقدًا”.

وبحسب البيان، “أسفرت التحقيقات عن سماح مدير الفرع بتصديق صكوك مصرفية بقيمة خمسة ملايين دينار، رغم علمه أن القيم المدونة في الصكوك لا تقابلها أرصدة في حسابات الساحبين”.

ووفق البيان، “انتهت سلطة التحقيق إلى حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، واتخاذ إجراءات تتبع الأموال المسحوبة، وملاحقة بقية المساهمين في واقعة الاستيلاء على أموال المصرف”.