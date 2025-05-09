حبس مدير «المدار» ومسؤولين بتهمة هدر 3.5 مليون دينار

أمرت النيابة العامة بحبس المدير العام لشركة المدار للاتصالات الهاتفية، إلى جانب مسؤولي إدارات الإعلام، والموارد البشرية، والمشتريات بالشركة، على ذمة التحقيق في تهم تتعلق بالتصرف في المال العام بالمخالفة للنظم المالية المعمول بها.

وجاء قرار الحبس الاحتياطي بعد اطلاع النيابة على تقارير ديوان المحاسبة التي كشفت عن صرف مبالغ تصل إلى ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسة وسبعين ألف دينار في أوجه إنفاق مخالفة للضوابط المعتمدة.

وبحسب التحقيقات، قام المتهمون بصرف مبلغ مالي ضخم مقابل إعلان تجاري لا تتجاوز مدته دقيقتين، كما تم قبول فواتير بقيمة 540 ألف دينار نظير مأكولات ووجبات احتفالية بمناسبة ذكرى تأسيس الشركة.

وأظهرت الفواتير المصروفة أن من بين المشتريات وجبات خروف كامل، احتُسبت قيمة الوجبة الواحدة منها بـ17,500 دينار، وقد اعتبرت النيابة هذه التصرفات سلوكاً غير عادل وتجاوزاً صارخاً للأنظمة المالية، مما استوجب حبس المتهمين احتياطياً لاستكمال التحقيقات.