حبس مدير سابق بـ«مصرف شمال إفريقيا» بتهمة اختلاس أكثر من 12 مليون دينار

أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لفرع مصرف شمال أفريقيا– مزدة، احتياطيًا على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بتزوير بيانات مالية والاستيلاء على أموال عامة.

وباشر نائب النيابة، بمكتب النائب العام، التحقيق في انتظام العمليات المصرفية التي أجراها المتهم، حيث كشف التحقيق عن قيامه بتزوير بيانات تتعلق بحسابات المرتبات، وإصدار صكوك مصرفية مبنية على معلومات غير صحيحة، إلى جانب تزوير بيانات حسابات أخرى من خلال إدراج أرقام تفوق الأرصدة الفعلية.

وأظهرت التحقيقات أن هذه الأفعال مكنته من إجراء تحويلات مالية والاستيلاء على مبلغ قدره اثنا عشر مليونًا وسبعمائة واثنان وأربعون ألفًا ومئتان وواحد وثمانون دينارًا ليبيًا، وعقب استجواب المتهم، قرر المحقق حبسه احتياطيًا على ذمة القضية.