حبس مدير سابق في مصرف «التجارة والتنمية»

اصدرت محكمة الجنايات، حكماً بإدانة مدير سابق لقسم الحسابات في فرع مصرف التجارة والتنمية- الرئيسي.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، “أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية في مواجهة مسؤول الحسابات في فرع المصرف عقب إثبات ارتكابه فعل الاستيلاء على اثني عشر مليون وثلاثمائة ألف دينار؛ بتسييل صكوك مصدَّقة واردة إلى الفرع لصالح هيئات؛ ومصالح؛ وشركات عامة؛ ثم أدخل القيم المالية المقابلة لها في حلقة تحويلات داخلية أدارها بواسطة ثلاثين حساباً مصرفياً”.

وبحسب البيان، “قضت محكمة جنايات طرابلس بإدانة المحكوم عليه ؛ فأنزلت به عقوبة السجن مدة أحد عشر عاماً ؛ وغرمته اثنين وعشرين مليوناً وثلاثمائة وثمانين ألفاً ومائتين وتسعة وعشرين ديناراً”.