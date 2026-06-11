حبس مدير سابق للهلال الأحمر بتهم إهدار أموال عامة

أعلنت النيابة العامة إحالة المدير السابق لفرع جمعية الهلال الأحمر في بنغازي إلى قضاء الحكم، مع استمرار حبسه احتياطياً، على خلفية اتهامات تتعلق بإهدار أموال الجمعية ومخالفات مالية كشفتها تحقيقات نيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف بنغازي.

ووفقاً لما أفادت به النيابة العامة، فإن إجراءات التتبع والتحقيق في شواهد الإخلال بواجب صيانة أموال الجمعية أظهرت وجود تجاوزات مالية ترتب عليها إهدار مبلغ بلغ ثلاثة وعشرين مليوناً وستمائة وأربعة وأربعين ألفاً وخمسة وخمسين ديناراً من أموال الجمعية.

كما بينت نتائج التحقيق وجود انحراف مالي آخر تمثل في صرف مبلغ قدره مئة وستة وثلاثون ألف دينار، من دون وجود وثائق أو مستندات تدلل على سلامة وعدالة التصرف في هذه الأموال.

وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة الدعوى إلى قضاء الحكم لمباشرة الإجراءات القضائية بحق المتهم، مع إبقائه رهن الحبس الاحتياطي إلى حين استكمال المسار القضائي.

ويأتي هذا الإجراء في إطار أعمال نيابة مكافحة الفساد الرامية إلى تتبع المخالفات المالية والتحقق من أوجه التصرف في الأموال التابعة للمؤسسات والجهات العامة، ومساءلة المسؤولين عن أي تجاوزات أو إخلال بالواجبات المالية والإدارية.