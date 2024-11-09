حبس مدير عام سابق للشركة العربية للمشروعات الزراعية

أمر مكتب النائب العام، بحبس مدير عام سابق للشركة العربية للمشروعات الزراعية– مصر.

وبحسب بيان المكتب، “بحث نائب النيابة، بمكتب النائب العام، دلائل انصراف إرادة المسؤول إلى مخالفة قواعد إدارة المال العام، حيث انفك عن التحكم في إدارة علاقات العمل بمايكفل الصالح العام؛ بإبرامه عقود عمل محلية ليست الشركة في حاجة أطرافها؛ وأساء استعمال سلطات الوظيفة؛ لغرض تحصيل نفع غير مشروع لنفسه ولغيره؛ بتعمده صرف نقد أجنبي كمكافآت دون التقيُّد بالضوابط؛ وبذلك انتهى المحقق إلى حبس المتهم على ذمة التحقيق”.