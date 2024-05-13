حبس مدير عام مصلحة الجمارك ومسؤولي المصلحة بمطار مصراتة

أعلن مكتب النائب العام عن حبس مدير عام مصلحة الجمارك؛ وقيادات عمل المصلحة في دائرة مطار مصراتة الدولي، لتآمرهم مع آخرين على إخراج أكثر من 25 ألف كيلو جرام من سبائك الذهب بالمخالفة للتشريعات الناظمة.

وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فقد نظر نائب النيابة بمكتب النائب العام، مُحَصِّلَة تقارير متابعة جهاز الأمن الداخلي لنشاط تصدير معدن الذهب في دائرة الاختصاص؛ فأجرى المحقق بحثاً تمكَّن على إثره من فهم انصراف إرادة مسؤولي الشؤون الجمركية إلى ممارسة سلوكات غير رشيدة، بتآمرهم مع آخرين على إخراج سبائك الذهب بالمخالفة للتشريعات الناظمة، فانبنى على ذلك استجواب (مدير عام مصلحة الجمارك؛ ورئيس مركز جمرك مطار مصراتة؛ ورؤساء مكاتب المراجعة؛ والتفتيش؛ والضمانات؛ والإحصاء؛ والبيان؛ والخزينة).

وقرر المحقق حبس مدير المصلحة؛ ورئيس المركز؛ ورئيس مكتب المراجعة – رئيس لجنة التصدير المؤقت للذهب، لتعمُّدهم الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيرهم؛ وتسبُّبهم في إلحاق ضرر بالاقتصاد الوطني.

سلطة التحقيق تأمر بحبس مدير عام مصلحة الجمارك؛ وقيادات عمل المصلحة في دائرة مطار مصراتة الدولي. نظر نائب النيابة، بمكتب… تم النشر بواسطة ‏مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya‏ في الأحد، ١٢ مايو ٢٠٢٤