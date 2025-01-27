حبس مدير فرع «ديوان المحاسبة» في اجدابيا

اعلنت النيابة العامة في مكتب النائب العام، تحريك الدعوى العمومية في مواجهة مدير فرع ديوان المحاسبة– اجدابيا.

وبحسب بيان المكتب، “تلّقت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي، تقريراً رقابياً، طوي على شواهد إساءة نُسبت إلى مسؤول فرع الديوان؛ فأجرى المحقق بحثاً قاده إلى إثبات انحراف المسؤول عن تقاليد ولاية الترقب الموكلة إليه؛ بتعمده حجب وثائق تضمنت نتائج ممارسة الفرع سلطة الرقابة على النشاطين الإداري والمالي في ست عشر ة وحدة إدارية؛ وستر أدلة ارتكاب مسؤولي هذه الوحدات واقعات مجرمة؛ ومخالفات تقتضي المساءلة التأديبية”.

واضاف البيان: “بفراغ المحقق من إجراء سماع شهادات منسوبي فرع الديوان؛ ومواجهة المسؤول بالواقع المنسوب إليه، أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق”.