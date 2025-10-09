حبس مدير فرع مصرف الأمان إجدابيا

أمرت النيابة العامة بحبس مدير فرع مصرف الأمان للتجارة والاستثمار في إجدابيا، على خلفية التحقيقات التي أجرتها نيابة مكافحة الفساد في محكمة استئناف بنغازي.

وجاء القرار بعد استقصاء معلومات أظهرت أن مدير الفرع قد سحب مبلغًا ماليًا ضخمًا قدره مليون وثلاثة وستون ألفًا وخمسمائة دينار من خزينة الفرع، ثم سلم هذا المبلغ لشخص أجنبي عن العمليات المصرفية.

وقالت النيابة العامة أن الهدف من تسليم هذا المبلغ كان لغرض “الاتجار في القيمة المقابلة بالنقد الأجنبي”، وهو ما يعد مخالفًا للقانون ويمثل ضررًا ماليًا على المصرف.

وكشف التحقيق عن أدلة قوية تثبت أن المسؤول قد أساء استغلال منصبه، وهو ما دفع المحققين لإصدار أمر بالحبس لكل من مدير الفرع والشخص المتسلم للمبلغ دون حق.

تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة لتحديد مزيد من التفاصيل حول الجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المتورطين في الواقعة.