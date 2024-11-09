حبس مدير سابق لفرع مصرف الجمهورية – الجميل ومساعده

أمر مكتب النائب العام بحبس مدير سابق لفرع مصرف الجمهورية – الجميل ومساعده بتهمة الاستيلاء على الاستيلاء على 141 ألف دينار، وتحويلها لحسابات وهمية.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان على فيسبوك أن “وكيل النيابة، بمكتب النائب العام، بحث عمليات مصرفية أُنجزت داخل فرع المصرف دون مراعاة ضوابط المقاصة المصرفية، فاستدل المحقق على تمرير المسؤولين صكاً نُسب زوراً إلى وزارة الاقتصاد، ثم أجازا تحويل قيمته إلى حسابات تحمل بيانات وهمية، فاستيسر الاستيلاء على مئة وواحد وأربعين ألف دينار.

وأضاف البيان ، “رأى معه المحقق حبس المتهمين على ذمة التحقيق؛ وضبط بقية المسهمين في الواقعة”.