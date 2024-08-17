حبس مدير مركز لعلاج العُقم لاستيلائه على المال العام

أمر مكتب النائب العام بحبس مدير مركز الجبل الغربي لعلاج العُقم، لاستيلائه على المال العام.

وبحسب بيان المكتب: “تصدَّى رئيس النيابة، بمكتب النائب العام، لواقعات إساءة للمال العام قام بها مسؤول المركز؛ حيث تبين لدى المحقق، وجاهة أدلة إثبات مخالفته للفروض المسلكيَّة؛ بتعمُّده صرف ثلاثة وتسعين ألفاً وستمائة دينار دون وجود أي وثائق دالة على عدالة التصرف.

واتهمت النيابة العامة مسؤول المركز بتسهيل حصول غيره على منافع تمثَّلت في صرف مرتبات لشخص لا يتقلد الوظيفة العامة.

وبذلك انتهى المحقق إلى حبس المتهم على ذمة التحقيق.