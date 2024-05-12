حبس مراقب الشأن المالي في مستشفى بئر الغنم القروي

أعلن مكتب النائب حبس المراقب المالي في مستشفى بئر الغنم القروي، في تهم تتعلق بالفساد وسوء استخدام السلطة.

وحققت النيابة العامة في تجاوزات مالية منسوبة للمتهم، وتبين لوكيل النيابة، بمكتب النائب العام، إخلال المراقب بالقواعد والضوابط المرعية في إدارة المال العام، وإِجَازَته تكْلِيف أداة تنفيذ – تدار بمعرفة ذوي قرباه- بالأعمال المرتبطة بخدمة الإعاشة في المستشفى.

وتعمد المتهم صرف ثـمن التكليف رغم انتفاء تنفيذ الخدمة الواجب تنفيذها، ما أسهم في حصول غيره على منافع مادية غير مشروعة؛ وتحصل لنفسه على مزايا مالية بالمخالفة للقانون.