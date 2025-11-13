حبس مسؤولين بشركة «الاستثمار الوطني» بسبب إهدار المال العام

أصدر مكتب النائب العام قرارًا بحبس مدير عام شركة الاستثمار الوطني التابعة لوزارة المالية، ومدير إدارة الاستثمار في الشركة على ذمة التحقيق، وذلك بعد إجراء بحث شامل حول شواهد إخلالهما بالمسؤولية الموكلة إليهما.

وفي إطار التحقيق، تبين أن المسؤولين اتبعا سلوكًا مخالفًا لقواعد إدارة المال العام، حيث قاموا بصرف أموال الشركة في غير الأغراض الاستثمارية المحددة، مما أسفر عن انحراف في إدارة الأموال التي بلغت قيمتها 55 مليوناً و648 ألف دينار.

وبناءً على ذلك، قرر المحقق حبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، مع استكمال الإجراءات القانونية لاستيفاء التحقيقات مع بقية المتسببين في إهدار المال العام.

يأتي هذا القرار في إطار حرص النيابة العامة على الحفاظ على المال العام ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي إخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها.