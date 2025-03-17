حبس مسؤولين بفرع «جوازات الزروق» في مدينة مصراتة

اختصمت النيابة العامة “رئيس فرع جوازات الزروق في مدينة مصراتة، عقيد (ع.ب)؛ وضابط منسَّب إلى قسم جوازات مصنع الحديد والصلب عقيد (م. ح)؛ ومسؤول طباعة جوازات السفر في نطاق المنطقة الوسطى نقيب (م. س)؛ وضابط منسَّب إلى فرع جوازات الزروق في المدينة/ مقدم (م.م)؛ لضلوعهم في تزوير وثائق رسمية؛ وتقليد أختام جهات حكومية وأشخاص معنوية خاصة؛ لغرض التربُّح غير المشروع“.

ووفق الوكالة، “حكمت محكمة جنايات مصراتة، في آخر جلساتها، بإدانة المحكوم عليهم؛ فأنزلت بالأول والثاني عقوبة السجن مع العمل مدة أربع سنوات وشهر؛ وأنزلت بالثالث والرابع عقوبة السجن مع العمل مدة ثلاث سنوات وشهر، مع حرمانهم جميعهم من حقوقهم المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها، وإلزامهم مصاريف الدعوى”.