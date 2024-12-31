حبس مسؤولين سابقين في المصرف التجاري الوطني

أصدرت محكمة الجنايات بمكتب الناىب العام، حكماً بإدانة مسؤولين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني- الظهرة.

وبحسب بيان المكتب، “تصدَّت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، لواقعات فساد تمثّلت في: اتجاه إرادة موظفي فرع المصرف إلى خصم مليونين وأربعمائة ألف دينار من حساب المرتبات؛ فإدخال المبلغ في حلقة تحويلات إلى حسابات مصرفية يديرها ذوو قربى إحدى الموظفات؛ بقصد تمويه مصدره وإتاحته من مصدر ظاهره المشروعية”.

واضاف البيان: “اختصمت النيابة العامة مسؤولي العمل المصرفي في الفرع أمام محكمة جنايات طرابلس؛ التي قضت، في آخر جلساتها، بإدانة مدير الفرع؛ ومساعده؛ ورئيس قسم المحاسبة؛ ورئيس قسم الحسابات الجارية؛ فأنزلت بهم عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات؛ وأنزلت بموظفة فرع المصرف عقوبة الحبس مدة سنتيْن اثنتيْن؛ وألزمت كل محكوم عليه دفع ثلاثمائة وستة وثلاثين ألفاً وخمسة وثلاثين ديناراً ومائة وواحد وثلاثين درهماً؛ وحرمتهم من حقوقهم المدنية مدة تنفيذ العقوبة”.