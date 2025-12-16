حبس مسؤولين في «المصرف التجاري الوطني» بتهم فساد مالي

تحقيقات نيابة مكافحة الفساد البيضاء كشفت عن تحويل أربعة ملايين وتسعمائة وأربعة وستين ألفاً وستمائة وخمسة وثلاثين ديناراً بالمخالفة لنظام المرابحة الإسلامية، وأسفرت المتابعة عن تآمر مسؤول الفرع مع مفوَّض أداة التنفيذ على الإخلال بأركان عقد البديل الشرعي وشروطه، من خلال تحويل المبلغ إلى حساب مفوَّض أداة التنفيذ دون شراء المصرف للسلع المتعاقد عليها وضمانها.

كما أظهرت التحقيقات تعمُّد مسؤول الفرع وضع وثائق مزورة مكّنته من إدارة حساب أحد زبائن المصرف واستعماله في سحب ثلاثة وتسعين ألف دينار من المبالغ المالية محل المتابعة، ومخالفته الواجبات المسلكية بمنع المراجع الداخلي من أداء العمل المكلَّف به.

واستناداً إلى نتائج التحقيق، واجه المحقق المتهمين بالوقائع المنسوبة إليهما وفق القانون، ثم قررت النيابة إحالتهم إلى قضاء الحكم محبوسين احتياطياً.