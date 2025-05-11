حبس مسؤولين في بلدية طرابلس بتهم فساد مالي وتلاعب بالتوريدات

أمرت النيابة العامة بحبس كلٍّ من مسؤول الشؤون الإدارية والمالية، ورئيس لجنة المشتريات، ومدير إدارة الإيراد المحلي، وعضو لجنة المشتريات في بلدية طرابلس، احتياطيًا على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية تهم تتعلق بالفساد المالي.

وتلقت النيابة العامة بلاغًا من جهاز الأمن الداخلي تضمّن مؤشرات على مخالفات شابت العمل المالي الموكل إلى المتهمين.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، أظهرت التحقيقات تدخُّلهم في عمليات التوريد لصالح عضو في لجنة المشتريات، وتآمرهم على رفع أسعار الأصناف المُوردة إلى مخازن البلدية بنسبة بلغت 20% فوق سعر السوق.

كما ثبت للمحقق قبول المتهمين لعطايا مقابل تسهيل صرف مستحقات شركة مملوكة لأحد أعضاء لجنة المشتريات، وبناءً على هذه الوقائع، قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطيًا إلى حين استكمال إجراءات التحقيق.