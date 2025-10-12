حبس مسؤول في شركة «البريقة» لتسويق النفط والغاز

أصدر مكتب النائب العام قرارًا بحبس كل من مسؤول مستودع جنزور النفطي ومدير إدارة المراجعة الداخلية في شركة البريقة لتسويق النفط والغاز احتياطيًا، وذلك على ذمة التحقيق في مخالفات تتعلق بإدارة معدات قياس كميات الديزل المخصصة لمحطة كهرباء غرب طرابلس.

وجاء قرار الحبس عقب تحقيقات أجرتها نيابة النظام العام، والتي كشفت عن اختلالات فنية وإدارية، من بينها التلاعب في معايرة أدوات القياس، وتغيير الأرقام السرية للعدادات دون علم لجنة أزمة الوقود، إضافة إلى إجراء معايرات رغم انتهاء صلاحية الشهادات المعتمدة.

كما أظهرت التحقيقات وجود فروقات كبيرة بين قراءات عدادات الضخ والتعبئة، أدت إلى سحب كميات وقود زائدة تُقدّر بنحو 288,000 لتر في يوم واحد، دون مبرر واضح، وهو ما اعتُبر مؤشرًا خطيرًا على وجود تلاعب في عمليات التوزيع.

ويستمر التحقيق في القضية للكشف عن كافة الملابسات وتحديد المسؤوليات القانونية.