حبس مسؤولين في «مركز صبراتة لجراحة القلب» بتهمة التزوير

أمرت النيابة العامة بحبس مدير عام مركز صبراتة لجراحة وعلاج أمراض القلب، ومسؤول الشؤون الإدارية والمالية في المركز، بتهمة تزوير وثائق تفيد تسلم معدات ومستلزمات على خلاف الحقيقة، لغرض تحصيل منافع مالية غير مشروعة”.

وأجرى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، بحثاً، تناول أوجه الإساءة المنسوبة إلى المتهمين، فدلّل البحث أنهما “صرفا مبالغ مالية مخصصة لعقود التأمين على أخطار مهنتي العناصر الطبية والطبية المساعدة، بالمخالفة للقانون، ومارسا سلوكاً على غير الوجهة الصحيحة، بتعمدهما تزوير وثائق تفيد تسلم معدات ومستلزمات على خلاف الحقيقة، لغرض تحصيل منافع مالية غير مشروعة”، وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهمين قرر حبسهما على ذمة التحقيق.

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