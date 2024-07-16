 حبس مسؤولين لتلاعبهم بامتحانات الشهادة الإعدادية

أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، “بحبس تسعة مراقبين لشؤون التعليم في البلديات؛ وأربعة ملاحظين لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية، لإخلالهم بشؤون الدراسة والامتحانات؛ ونظمها”.

وقال المكتب في بيان له: “استكمالاً لتقصّى انتظام التقويم والقياس في العملية التعليمية؛ قاد نائب النيابة بمكتب النائب العام، بحثاً، غايته استجلاء مسؤولية قادة مراقبات التعليم عن اختلال نظم تقييم طلبة السنة الأخيرة من مرحلة التعليم الإعدادي؛ فتكشف له إهمال بعض قادة المراقبات لشؤون الوظيفة الموكلة إليهم بشكل حد من فعالية عملية التقويم والقياس؛ فظهرت نتائج الامتحانات على غير حقيقتها نتيجة تفشِّي ظاهرة الغش ضمن مراقبات التعليم القائمين على إدارته”.

وأضاف البيان: “في سياق الإجراءات ذاتها بحث المحقق إسهام أربعة ملاحظين في حالات غش ارتكبها بعض الطلبة الممتحَنين في نطاقيْ مراقبتيْ تعليم عين زارة، وحي الأندلس، وبفراغ المحقق من إجراء ات التحقيق؛ قرّر حبس مراقبيّ التعليم في بلديات: حي الأندلس؛ والعزيزية؛ وسواني بني آدم؛ وزوارة؛ والقواليش؛ والقلعة؛ وجادو؛ وكاباو؛ والحوامد، كما قرّر المحقق حبس المتهمين الذين أسهموا في تسريب أسئلة الامتحانات”.