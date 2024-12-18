حبس «مسؤول إدارة الخدمات الصحية» في بلدية القره بوللي

أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، بحبس مسؤول إدارة الخدمات الصحية في بلدية القره بوللي.

وجاء في بيان المكتب: “تقصى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، أوجه الإساءة المنسوبة إلى المسؤول؛ فدلّل البحث أنه صرف مبالغ مالية مخصصة لعقود التأمين على أخطار مهنتي العناصر الطبية والطبية المساعدة، بالمخالفة للقانون، وتعمد استعمال وثائق رسمية مزورة للتدليل أنه نَال الإجازة العلمية التي تعترف بها الجهة المختصة بتسمية مديري الخدمات الصحية في البلديات”.

وأضاف البيان: “بفراغ المحقق من إجراء استجواب المسؤول، أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق؛ ثم مضى في بحث عدالة النشاط المالي في الإدارة”.