حبس مسؤول ائتمان «المصرف التجاري» بتهم فساد مالي

أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام بحبس مسؤول الائتمان بفرع المصرف التجاري الرئيسي احتياطيًا، وذلك على خلفية مخالفات جسيمة في إدارة عدد من العقود المالية.

وكانت نيابة مكافحة الفساد، ضمن نطاق اختصاص محكمة استئناف البيضاء، قد تلقت بلاغًا يُفيد بارتكاب المسؤول مخالفات تتعلق بإدارة (129) عقدًا من عقود خدمة الأقساط، حيث بيّنت التحقيقات الأولية أن تلك المخالفات قد تمت بغرض تحقيق منافع غير مشروعة للغير، ما تسبب في فوات استحصال مبلغ مالي قدره (600,386) دينار ليبي.

وبناءً على ذلك، رأت النيابة العامة حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، وذلك إلى حين استكمال إجراءات الاستدلال والتقصي حول الوقائع المنسوبة إليه.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود النيابة العامة لمكافحة الفساد المالي والإداري، وضمان مساءلة كل من يثبت تورطه في الإضرار بالمال العام أو الإخلال بالواجبات الوظيفية.