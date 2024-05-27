حبس مسؤول الحسابات في« المصرف التجاري الوطني» بتهم فساد 

أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول الحسابات الجارية بفرع المصرف التجاري الوطني بمصفاة الزاوية، وملاحقة آخرين متهمين في قضية فساد، ارتكبت في الفرع، استولوا بمقتضاها على ما يقرب من خمسة ملايين دينار.

وأفاد بيان صدر عن مكتب النائب العام اليوم الإثنين، أن نائب النيابة العامة بمكتب النائب العام تولى تقصِّي البيانات المرتبطة بواقعة كسب غير مشروع نَشأ عن عمليات مصرفية، أنْجزت داخل فرع المصرف، ليتبين للمحقق توجه سلوك أربعة موظفين نحو تسييل صكوك مصرفية مزوَّرة، وإدخال القيم المالية المقابلة لها في حلقة تحويلات داخلية.

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات سهلت لهم الاستيلاء على أربعة ملايين و862 ألف دينار،وانتهى المحقق إلى حبس مسؤول الحسابات الجارية في فرع المصرف، ووجه بملاحقة بقية المسهمين في الواقعة.