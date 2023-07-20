حبس مسؤول الشرطة الزراعية القره بوللي

أعلن مكتب النائب العام، اليوم الخميس، حبس مسؤول بمركز الشرطة الزراعية القره بوللي احتياطياً على ذمة التحقيق بسبب الاستيلاء على مساحة 22 هكتارا من أملاك الدولة شرقي العاصمة طرابلس.

وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فقد تولى نائب النيابة بنيابة النظام العام، في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، بحث الظروف الملابسة لواقعة غزو 22 هكتاراً من أملاك الدولة اللبيبة شرقي مدينة طرابلس.

وأسفرت إجراءات التحقيق عن إثبات توجه سلوك الجاني نحو قطع أشجار العقار محل الجريمة؛ وجرف تُرْبَتَهُ؛ حتى تَهَيَّأ َله الاستيلاء عليه.

كما أَنْبَأَ البحث عن تقصير قائد مركز الشرطة في أداء واجب التبليغ؛ وإمساكه دون سند قانوني عن مباشرة الإجراءات الأولية في مواجهة مرتكب الفعل؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق؛ ومضى في طلب مرتكب الفعل؛ وغيره ممن أسهموا جنائياً في تمام الواقعة موضوع التحقيق.