حبس مسؤول بأحد المصارف في سبها

أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول الحسابات الجارية في فرع مصرف الصحاري– سبها على ذمة التحقيق بتهمة تنفيذ عمليات مصرفية غير مشروعة.

وأوضح مكتب النائب العام، في بيان له أمس الأربعاء،”تتبَّع نائب النيابة، بمكتب النائب العام، واقع اخْتِلال إجراءات المقاصَّة المصرفية، والقيود المحاسبية المتعلقة بها داخل فرع المصرف.”

وتابع البيان،”أنبأ التتبُّع عن اتجاه إرادة مسؤول الحسابات إلى تنفيذ عمليات مصرفية غير مشروعة، تمثَّلت في خصم مليونيْ دينار من أموال المصرف، ترتيباً على قبول صكوكٍ مصرفيةٍ لا تقابلها أرصدة تماثل قيمتها في حسابات الساحبين”، وختم البيان،”وبذلك انتهى المحقق إلى حبس المتهم على ذمة التحقيق”.