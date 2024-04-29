حبس مسؤول بإذاعة القرآن الكريم بتهمة الاستيلاء على 130 ألف دينار

أعلن مكتب النائب العام، حبس مسؤول بإذاعة القرآن الكريم بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية.

وذكر المكتب في في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن سلطة التحقيق قررت تحريك الدعوى العمومية ضد مسؤول المراجعة الداخلية في تقسيمات إذاعة القرآن الكريم.

وأضاف المكتب، أن نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، بحثت واقعة الاستيلاء على أموال المؤسسة الإعلامية، وكشف نائب النيابة عن إساءة المتهم لسلطته الوظيفة بتعمده تزوير صكوك مصرفية بقيمة مائة وثلاثين ألف دينار.

وأوضوح مكتب النائب العام أن المحقق قرر حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية.