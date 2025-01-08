حبس مسؤول سابق في المصرف الليبي الخارجي

أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكماً بإدانة مسؤول سابق لإدارة الاعتمادات المستندية؛ ونائبه في المصرف الليبي الخارجي.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، “تصدّت النيابة العامة لواقع انحراف المتهميْن عن مُقْتَضيات صيانة المصلحة المعهودة إليهما؛ بتحللهما من القواعد الحاكمة للعمل المصرفي عند معاملة تعهد المصرف بدفع خمسة ملايين وسبعمائة وسبعة وستين ألفاً وأربعة يورو، لفائدة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، مما تسبب في إحداث ضرر جسيم بالمال العام نتيجة ترك مسؤولية تمديد صلاحية خطاب الضمان؛ فاختصمتهما النيابة العامة أمام محكمة الجنايات؛ التي قضت في آخر جلساتها بمعاقبتهما بالسجن مدة خمس سنوات؛ وتغريم كل واحد منهما مبلغ خمسين ألف دينار؛ وإلزامهما متضامنين دفع مئة وخمسين ألف دينار”.