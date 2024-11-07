حبس مسؤول شركة التنمية الفندقية لإساءة التصرف بمبالغ ضخمة

أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول شركة التنمية الفندقية المملوكة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.

وأوضح مكتب النائب العام، “أخذَ نائب النيابة، بمكتب النائب العام، في بحث نتائج فحص معاملة مدير الشركة لمشروع تأهيل فندق وهران باي (شيراتون سابقا)، فاستدل المحقق على إساءة المسؤول سلطة الوظيفة لنفع غيره، بتعمده صرف 34509000 يورو لفائدة إحدى أدوات التنفيذ، وصرف” 2780125″ يورو لفائدة مكتب استشاري، رغم أن نسبة إنجاز المشروع لم تجاوز (2%) بينما صُرِفَت مبالغ تساوي (70%) من قيمة المشروع ،

وأضاف،” اعتمد المسؤول ثمن صيانة كل غرفة في الفندق بمبلغ “275548” يورو، علماً أن كلفة الصيانة لكل غرفة لا تجاوز 80 ألف يورو، فأسهم بذلك في تحصُّل غيره على منافع مادية، رأى معه المحقق حبسه على ذمة التحقيق”.