حبس مسؤول بشركة «أويا» بتهمة إلحاق الضرر بالمال العام

أمرت النيابة العامة بحبس مدير عام سابق لشركة أويا للاستثمار العقاري المملوكة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.

وأوضح مكتب النائب العام، “تولّى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، تحقيق جُنوح سلوك مسؤول شركة (أويا – مصر) عن مقتضيات المصلحة العامة؛ فأسفرت الإجراءات عن إثبات إساءته استعماله سلطات وظيفته لغرض تحصيل نفع غير مشروع لنفسه ولغيره”.

وأضاف، “تسبب في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام” بتعمده صرف مكافآت مالية دون سند من القانون، وصرفه مقابل عقود عمل محلية دون إسناد أية وظائف للأشخاص المتعاقد معهم، وبذلك انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبس المتهم على ذمة التحقيق”.