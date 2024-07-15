حبس مسؤول في شركة «غدامس» للطيران

أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، “بحبس المدير التجاري في شركة “غدامس” للطيران، لارتكابه نشاطاً ضاراً بمصالح البلاد”.

وجاء في بيان نشره المكتب، “بحث رئيس النيابة، بمكتب النائب العام، واقعة نقل طائرات الشركة مئات الأشخاص الراغبين في دخول أراضي الولايات المتحدة عبر أراضي جمهورية نيكاراغوا، بالمخالفة لقواعد الهجرة النافذة؛ فاستظهر المحقق أن الشركة مارست نشاطاً تمثل في تسيير رحلات جوية كان على متنها مئات الأشخاص المنتمين إلى بلدان شرق أسيا دون مراعاة التزامات الناقل الجوي والتشريعات الوطنية المتعلقة بالهجرة وكذلك المقتضيات المنبثقة عن الصكوك الدولية المصادق عليها لاسيما بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ مما ألحق ضرراً بمصالح الدولة الليبية، رأى معه المحقق الأمر بحبس المتهم على ذمة التحقيق”.