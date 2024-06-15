حبس مسؤول في مصرف الجمهورية بتهمة الاختلاس

أعلن مكتب النائب العام، اليوم السبت، حبس مسؤول المحاسبة في فرع مصرف الجمهورية بالمدينة القديمة طرابلس.

وقالت مكتب النائب العام في بيان، إن وكيل نيابة مكافحة الفساد، في دائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس، حقق واقعة الاستيلاء على مبالغ مالية مودعة في حسابات خصصت لإدارة العلاوات والبدل والحوافز والمكافآت والمزايا المالية المقررة لفائدة موظفي المصرف.

وانتهى التحقيق إلى اتجاه رغبة القائم على الشأن المحاسبي، إلى إدخال ما يقرب من مليون دينار في عمليات مصرفية سهلت له الاستيلاء على المبلغ، لينتهي المحقق إلى حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.

وفي 7 يونيو الجاري، كشفت النيابة العامة واقعة استيلاء على مال عام في مصرف الجمهورية فرع رقدالين يقدر بمليون و696 ألف دينار، باستعمال صكوك مصرفية مزورة.