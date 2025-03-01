حبس مسؤول لـ«الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية» في المغرب

عين ليبيا | نُشر: السبت، 1 مارس 2025 - 08:15 | آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 08:16 نُشر: السبت، 1 مارس 2025 - 08:15
ليبيا
النائب العام
النائب العام

أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، “بحبس مسؤول مكتب الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في المملكة المغربية؛ ومسؤوليْ الخدمات؛ والشؤون الفنية في الشركة“.

وبحسب بيان المكتب، “استقصى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، واقع انحراف المتهمين عن مُقتضيات الوظيفة المعهودة إليهم؛ فاستدلَّ المحقق على انصراف إرادتهم إلى مخالفة قواعد إدارة المال العام، بتعمّدهم صرف مقابل عقود عمل محلية دون إسناد أية وظائف للأشخاص المتعاقد معهم؛ وإسهامهم في تحصُّل غيرهم على منافع مادية لا تجيزها التشريعات، بالتفاتهم– دون مبرر قانوني- عن واجب استحصال ثمن إيجار عقارات مملوكة للشركة، وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين حبساً احتياطياً”.

آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 08:16
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً