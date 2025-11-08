حبس مسؤول وموظف بوزارة العمل في قضية تزوير

أمرت نيابة مكافحة الفساد بحبس مسؤول سابق في قسم التشغيل والاستخدام بوزارة العمل والتأهيل، بالإضافة إلى موظف آخر في نفس الوزارة، على خلفية تورطهما في تزوير مستندات تصاريح العمل للأجانب.

وكانت إدارة مباحث الجوازات قدمت استدلالات للنيابة حول 102 وثيقة رسمية، تم من خلالها السماح لعدد من الأجانب بالعمل داخل ليبيا بشكل غير قانوني.

وأكدت التحقيقات الأولية أن الوثائق المذكورة كانت مزورة، وأن المتهمين قاما بتزوير فحواها ووضع أختام مزورة عليها بهدف تحقيق منافع مادية غير مشروعة.

وأكدت النيابة العامة أن المتهمين تآمرا على ارتكاب هذه الجريمة، وقررت حبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق. كما وجهت النيابة إلى ملاحقة بقية المتورطين في عملية التزوير، بمن فيهم من استعمل الوثائق المزورة.

يذكر أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود مكافحة الفساد وتعقب الممارسات غير القانونية التي تستغل مصالح الدولة لتحقيق منافع شخصية.