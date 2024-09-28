حبس منتسب للفرقة الأمنية السادسة سابقاً

أصدر مكتب النائب العام، “أمراً بحبس منسوب الفرقة الأمنية السادسة سابقاً، وأمراً بضبط آمر الفرقة وثلاثة من معاونيه في قضية قتل مواطنتين خلال العام 2016”.

وقال المكتب في بيان: “إن سلطة التحقيق حرّكت الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبي جريمة قتل المواطنتين (م. ال؛ س. أل)”.

وأضاف البيان: “نظر نائب النيابة، بمكتب النائب العام، الإجراءات الأولية التي اتخذها مأمور جهاز الردع إزاء واقعة قتل الضحيتين سنة 2016؛ فاستجوب المحقق المتهم المقبوض عليه؛ و واجهه بواقع إسهامه في جريمة القتل؛ و اشتراكه في احتجاز أطفال القتيلتيْن مدة ستة أشهر؛ ثم قرر حبسه على ذمة التحقيق؛ واتخذ إجراءات ملاحقة الضالعين في الفعل لدى الولايات القضائية النظيرة”.