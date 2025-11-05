حبس موظفة بمصرف الجمهورية بتهمة الاختلاس

أمرت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، بحبس موظفة تابعة لمصرف الجمهورية احتياطياً على ذمة التحقيق، بعد ثبوت تورطها في الاستيلاء على مبلغ قدره مليونان وخمسمائة وثمانية وسبعون ألف دينار ليبي من أموال المصرف.

وأوضحت النيابة أن التحقيقات كشفت عن قيام الموظفة بترتيب تحويلات مالية غير مشروعة من حساب إدارة المصرف وعدد من حسابات الزبائن إلى حسابات أخرى تسيطر عليها، مما مكنها من سحب المبالغ نقداً.

وأكدت النيابة العامة أن إجراءاتها تأتي في إطار ملاحقة جرائم الفساد المالي والإداري، وحماية المال العام، وضمان تطبيق القانون على جميع المخالفين دون استثناء.