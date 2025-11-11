حبس موظفين بمصرف الوحدة بتهمة الاستيلاء على 875 ألف دينار

أعلن مكتب النائب العام عن قيام نيابة مكافحة الفساد – طرابلس بالتحقيق في واقعة تلاعب مالي داخل مصرف الوحدة، تورط فيها موظفان بالمصرف ومفوّض إدارة إحدى الشركات المساهمة.

وأوضح المكتب أن التحقيقات كشفت عن تآمر المتهمين على ترتيب إجراء حوالات مالية غير مشروعة من الحساب المخصص لعمليات المقاصة إلى حساب الشركة داخل فرع المصرف، ما نتج عنه استيلاؤهم على مبلغ قدره ثمانمائة وخمسة وسبعون ألف دينار ليبي (875,000 د.ل).

وأضاف البيان أن المحقق قرر حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.