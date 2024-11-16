حبس نجم نادي الزمالك مع وقف التنفيذ بتهمة القتل الخطأ

قضت محكمة مصرية، السبت، بحبس لاعب كرة القدم الدولي أحمد فتوح، لمدة عام، مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات، في قضية دهسه أمين شرطة بسيارته بالخطأ، في واقعة تعود إلى أغسطس الماضي.

وكانت المحكمة قد وجهت للاعب، اتهاما بإحراز بعض المواد المخدرة بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في دهس شخص أثناء قيادة اللاعب سيارته بسرعة عالية، وهو تحت تأثير المخدر، متجاوزاً السرعة القصوى المحددة، بأحد الطرق الرئيسية في مدينة العلمين بالساحل الشمالي.

واستمعت محكمة جنايات مطروح، السبت، إلى مرافعة فريق دفاع لاعب نادي الزمالك فى قضية دهسه للمجني عليه أحمد السيد الشبكي (54 عاما)، في مدينة العلمين الجديدة، وفق ما نقلته صحيفة الأهرام الرسمية.

اعتبر محمد الشوبكي، شقيق ضحية الحادث المتورط فيه لاعب كرة القدم بنادي الزمالك المصري، أحمد فتوح، أن مشاركة الأخير في تدريبات ناديه عقب إخلاء سبيله بكفالة في قضية القتل الخطأ “أمر استفزازي”.

وغاب فتوح لمدة طويلة عن صفوف الزمالك بعد الحادث، قبل أن يتم إخلاء سبيله في أكتوبر الماضي بكفالة قدرها 50 ألف جنيه مصري ليعود إلى تدريبات فريقه.

وعاد اللاعب للمشاركة مع الزمالك في المباراتين الماضيتين بالدوري المصري الممتاز.

ويلعب فتوح (26 عاماً) في الزمالك منذ عام 2015، وقضى موسمين معاراً في إنبي ثم سموحة، قبل العودة للزمالك مجدداً اعتباراً من موسم 2020-2021.

وخاض فتوح 6 مباريات دولية مع منتخب مصر الأول، وشارك في نهائيات كأس العرب في قطر 2021، وكأس الأمم الأفريقية في الكاميرون 2022.