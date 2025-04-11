حبس وتغريم مدير سابق في شركة «الاستثمار العقاري»

أصدرت نيابة مكافحة الفساد، “حكماً يقضي بإدانة مدير سابق للشؤون المالية في شركة الاستثمار العقاري”.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، “نظرت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، بواقعة إتلاف مستندات العمل المالي في الشركة؛ والاستيلاء على منقولات تمثلت في ثلاث مركبات آلية؛ ومعدة توليد الطاقة الكهربائية في الشركة”.

وبحسب البيان، “اختصمت النيابة العامة مسؤول القسم المالي أمام محكمة جنايات طرابلس، التي قضت في آخر جلساتها بمعاقبته بالسجن مدة ثلاث سنوات؛ ورد متحصلات الجريمة”.

وفي 13 نوفمبر الفائت 2024، أمرت النيابة العامة “بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري؛ ومدير الشؤون المالية في الشركة”.

وجاء في بيان لمكتب النائب العام: “إلحاقاً بإجراءات تحقيق واقعات كسب غير مشروع نَشأت عن عمليات مصرفية أنجزت في مصرف الإجماع العربي؛ تصدَّت سلطة التحقيق لواقعة منح قرض بقيمة أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار؛ فكشف البحث عن منح قيمة القرض دون توافر الضمانات العَينيّة للوفاء به؛ واتجاه إرادة المتهميْن إلى تزوير السجلات المالية للشركة؛ والاستيلاء على مبلغ القرض؛ وتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به، عبر تحويله إلى حسابات مصرفية سهَّلت سحبه والانتفاع به دون حق”.