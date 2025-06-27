حبس 10 موظفين بتهمة تزوير قيودات أسر في السجل المدني

أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، بحبس عشرة متهمين احتياطياً على ذمة التحقيق في وقائع تزوير مست قيودات عدد من الأسر في السجل المدني، وذلك ضمن إجراءات قانونية اتُّخذت عقب اكتمال التحقيقات الأولية في ثلاث دوائر قضائية.

وكانت لجان التحقيق قد باشرت أعمالها في نطاق اختصاص محاكم استئناف بنغازي، وغريان، وجنوب طرابلس، حيث رُصدت مخالفات في وثائق الاكتتاب لعدد سبع وثلاثين أسرة، تضمنت بيانات مزورة ضمن سجلات الأحوال المدنية.

وبعد استيفاء إجراءات فحص صحة القيودات، أجرت الجهات المختصة استجواباً قضائياً لعدد عشرة موظفين عموميين يُشتبه في تورطهم في هذه الوقائع، ليُصار إلى إصدار قرار بحبسهم احتياطياً، في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لاحقة.