حبس 13 فردا شكَّلوا تنظيما عصابياً للاتجار بالبشر

أعلن مكتب النائب العام، اليوم السبت، صدور أمر حبس 13 فردا من تشكيل عصابي، تعمد تنظيم الهجرة غير النظامية، والاتجار بالبشر، واحتجاز “فئة في حالة استضعاف؛ لغرض الارتزاق”.

جاء قرار النائب العام، على خلفية ضبط غرفة تأمين الجنوب الشرقي 13 متهما بتنظيم هجرة غير نظامية والاتجار بالبشر في مدينتي الكفرة وتازربو، وتحريرها 197 مهاجراً تعرضوا للاحتجاز القسري والتعذيب، لإرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية مقابل إطلاقهم، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام.

وتولت سلطة التحقيق، بعد إتمام إجراءات التحقيق، مسؤولية بحث الواقعات المنسوبة إلى المقبوض عليهم من أفراد التنظيم، ووجّهت بملاحقة 76 مساهما في الأفعال محل الملاحقة.