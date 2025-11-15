حبس 3 من منسوبي «البحث الجنائي» بالكفرة على خلفية جريمة قتل

أصدرت سلطة التحقيق أمرًا بحبس ثلاثة من منسوبي فرع جهاز البحث الجنائي في الكفرة، لارتكابهم واقعة قتل المجني عليه موسى عبد الكريم عبد الله التباوي.

وتولّت نيابة الكفرة الابتدائية التحقيق بالحادثة، حيث قام المحقق بمعاينة مكان الحادث والاستماع إلى شهود الواقعة، قبل استجواب المتهمين الثلاثة وإحاطتهم بالتهم المنسوبة إليهم. وأصدرت النيابة قرارًا بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق.

وجريمة قتل موسى عبد الكريم عبد الله التباوي تأتي في سياق تصاعد حالات العنف التي تشهدها بعض مناطق ليبيا، حيث تتولى السلطات القضائية التحقيق الفوري في مثل هذه الجرائم لضمان محاسبة مرتكبيها.

وتوضح الإجراءات المتخذة من قبل النيابة العامة، بدءًا من معاينة مكان الحادث واستجواب الشهود والمتهمين، التزام السلطات الليبية بمبادئ التحقيق القضائي المنظم والشفاف.

هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الدولة الليبية لتعزيز سيادة القانون واستعادة الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية والقضائية.