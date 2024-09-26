حبس 5 من مأموري جهاز الردع بتهمة قتل مواطن

أعلن مكتب النائب العام حبس 5 مأمورين بجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بتهمة قتل المواطن ربيع أبو عجيلة.

وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فقد حركت النيابة العامة الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبي واقعة تعذيب أفضى إلى موت المواطن ربيع أبو عجيلة.

وأَرسل مأمور جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إخطاراً، بواقعة وفاة المجني عليه إثر تعرضه لإصابات لقي بسببها حتفه؛ فأجرى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، تحقيقاً، صورت نتائجه واقع تعرض المجني عليه إلى عنف تمثل في ضربٍ بأداة صلبة نجم عنه نزفٍ؛ وفشل في وظائف الكلى لم ينجُ من مضاعفاته.

وعلى إثر ذلك، استجوب المحقق من أوكل إليهم الاستدلال قِبل المجني عليه؛ فتثبَّت من مسؤولية 5 مأمورين، وبذلك قررت النيابة العامة حبسهم على ذمة التحقيق.

وفي وقت سابق، أفادت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بأن مكتب النائب العام باشر في إجراءات التحقيق في واقعة قتل المواطن ربيع أبوعجيلة أحمد نصر تحت التعذيب، وذلك بعد حجز حُريته تعسّفياً، وتعذيبه، حتى فارق الحيآة، من قبل عناصر أمن تابعين لجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

وسبق أنْ رصَد ووثّق قسمُ تقصّي الحقائق والرَّصْد والتوثيق بالمؤسسة واقعة وفاة المواطن ربيع أبوعجيلة أحمد نصر والبالغ من العمر 46 عاماً، وذلك جرّاء تعذيب جسدي مُبرح أفضى إلى ازهاق رُوحه ووفاته تحت التعذيب، وذلك بتاريخ يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024م، بمقرّ جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وذلك بعد حجز حُريته تعسّفياً، وتعذيبه، حتى فارق الحياة من قبل عناصر تابعين للجهاز، وبدون إذن من النيابة العامة بالاحتجاز والقبض، وبدون أساس ومسّوغ قانوني لاحتجازه، بحسب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

📌 سُلطة التحقيق تُحرّكِ الدعوى الجنائيّة في مواجهةِ مُتهمَيْن نُسب إليهم فعل قتل جراء التعذيب تعمَّداً، واحتجاز تعسّفي "… تم النشر بواسطة ‏المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا – Nihrl‏ في الخميس، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤