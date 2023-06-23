حبس 50 صينياً بتهمة تعدين عملات مشفرة

أعلن مكتب النائب العام، حبس 50 شخصاً يحملون الجنسية الصينية يعملون في تعدين العملات الرقمية المشفرة بشكل غير قانوني في مصنع حديد بمدينة زليتن.

ووفق بلاغ للمكتب، فإنه في سياق إجراءات تقصي واقعات تعدين العملات المشفرة “بتكوين” ومثيلاتها في نطاق اختصاص محكمة استئناف مصراتة؛ واصل رئيس النيابة بمكتب النائب العام؛ إجراء تفتيش المواقع التي استخدمت لممارسة تعدين العملات الرقمية؛ فانتقل المحقق، عقب تقديره لجدية المعلومات بمعية أعضاء الشرطة البيئية إلى مصنع حديد زليتن.

وأخذ المحقق في إثبات حالة الأشياء؛ فأنبأت الشواهد القائمة على تسخير المعدنيين لإمكانات مادية هائلة غرضها تعدين العملات الافتراضية بمعرفة 50 شخصاً من حملة الجنسية الصينية؛ فوجه الجهات الضبطية بإجراء سماع أقوالهم؛ ثم قرر الاستعانة بأهل الخبرة، لتعيين الأضرار التي لحقت بالمال العام؛ والمصلحة العامة نتيجة استعمال أجهزة عالية الطاقة؛ ومخالفة قواعد السياسة النقدية.

وانتهى إلى الأمر بضبط وإحضار القائمين على العمل من حملة الجنسية؛ وتكليف عناصر إدارة إنفاذ القانون فرع الوسطى بحراسة وتأمين الموقع.